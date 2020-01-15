Жительницу Гатчины, у которой нашли задушенного поясом мужа, не стали арестовывать

Находящуюся в декрете жительницу Гатчины, в квартире которой нашли задушенного бывшего мужа, не стали арестовывать. Она отпущена под подписку о невыезде.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в рамках возбужденного 14 января уголовного дела об убийстве 36-летняя Анна из Гатчины отпущена под подписку о невыезде. Женщину, имеющую детей и находящуюся сейчас в декрете, не стали арестовывать.

Ранее Следственный комитет рассказал, что 33-летний бывший муж Саша залез в квартиру экс-супруги через балкон. Как говорят, он был нетрезв. По утверждению Анны, мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю дочь, из-за чего хозяйка и взяла в руки пояс. О задушенном супруге она сама рассказала оператору службы «112», позвонив туда поздно вечером 13 января.

Ранее пара в криминале замечена не была. Анна является сотрудницей молочного завода, ее бывший муж официально не был трудоустроен.



