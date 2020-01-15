Тест на беременность пришлось пройти туристке из Японии, чтобы подняться на борт самолета

Японскую туристку Мидори Насида, которая отправлялась в гости к родителям на Сайпан, столицу Северных Марианских островов, попросили сделать тест на беременность перед полетом. Об этом сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на The Sun.

После того как тест показал отрицательный результат, женщине разрешили подняться на борт. По словам путешественницы, это было очень унизительно.

Авиакомпания объяснила свою просьбу соблюдением иммиграционных законов. Дело в том, что Северные Марианы — свободно ассоциированное с США государство. Очень часто путешественники из Китая приезжают туда рожать, чтобы их дети автоматически становились гражданами Соединенных Штатов.

Так, в 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем местных жителей.

Беременным туристкам не запрещен въезд в США. Но им могут отказать, если обнаружат, что они лгут о цели путешествия.



