New York Times показывает видео вероятного попадания иранских ракет в украинский самолёт

Видеозапись камеры наблюдения, зафиксировавшую, как утверждается, попадание двух ракет в украинский Boeing 737-800 под Тегераном, опубликовал 14 января по местному времени The New York Times.

Видео снято камерой на крыше здания недалеко от деревни Бидкане, в четырех милях от иранской военной площадки, откуда, по данным военных, были запущены ракеты, отмечает издание. Расстояние до самолёта доставляло около 8 миль, его поразили две ракеты, выпущенные с разницей 30 секунд. Они не сбили лайнер. Он повернул обратно в аэропорт Тегерана и находился в воздухе ещё около минуты, а затем загорелся и стал падать. Через несколько минут он взорвался и рухнул, чуть не попав в деревню Халадж-Абад.

На записи видна дата «2019-10-17». Дело в том, что система камер использует персидский календарь, а не григорианский, отмечает Times.





Ролик был размещен на YouTube в ночь на 14 января пользователем из Ирана. Позже «Рейтер» со ссылкой на иранское агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, передаёт 15 января РИА «Новости». Власти пообещали провести расследование, результаты которого представят общественности.

Рано утром 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Иран признал свою ошибку: катастрофа произошла из-за попадания ракеты. Глава КСИР рассказал, что пассажирский Boeing был принят за крылатую ракету. Арестованы несколько человек.