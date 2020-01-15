В России могут появиться частные приставы. Они будут собирать долги, но не для государства

Министерство финансов поддержало идею создания института частных приставов. Об этом 15 января сообщают РИА Новости.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения», — сообщает агентство со ссылкой на документ, подготовленный ведомством.

В первую очередь такая институция пригодится в сфере взыскания долгов для юридических лиц, что поставит частных приставов на одну строку с коллекторскими агентствами и частными сыщиками. Однако, по задумке ведомства, именно приставы смогут в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования. Кроме того, работа этих служб не позволяет полноценно достичь экономии бюджетных средств.



