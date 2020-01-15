Трамп прошелся по Apple за отказ сотрудничать с контрразведкой

Дать властям доступ к телефонам преступников призвал компанию Apple американский лидер Дональд Трамп. Он напомнил производителю айфонов о поддержке правительства в бизнесе и намекнул, что за это родина ждет благодарности.

«Мы все время помогаем Apple в тороговле и многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами»,— такую запись в Twitter Трамп сделал 15 января.

По мнению президента, Apple должна помочь стране «сейчас же».

Ранее крупнейшего производителя гаджетов подверг критике генпрокурор страны Уильям Барр. Это было связано с отказом помочь в разблокировке телефона террориста, устроившего стрельбу на военной авиабазе во Флориде.





А в 2016-м Apple не стала по просьбе ФБР взламывать iPhone террориста Саида Фарука, который расстрелял 14 человек в городе Сан-Бернардино. Производители проиграли суд, но выполнить требование все равно отказались, назвав давление силовиков опасным прецедентом.