Переданную Эрмитажем как копию картину Рубенса из Ирбитского музея проверят на подлинность в Москве

Сорок лет картина художника Питера Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств (Свердловская область), считалась копией оригинала. Однако в прошлом году эксперты, в том числе и из Эрмитажа , предварительно установили её подлинность. Теперь полотну предстоит пройти , пройдет экспертизу в Москве, сообщил 15 января ТАСС директор Ирбитского музея Валерий Карпов.

«Картина была передана из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году. Работа, находящаяся в Ирбите, является эскизом к большому полотну, которое выставляется в Риме. По словам Карпова, подозрение, что картина является подлинной работой Рубенса, появилось во время ее реставрации в 2016-2017 гг. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа», – сообщает агентство.

Полотно передадут экспертам Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Там есть специалисты высочайшего класса, которые занимаются именно фламандской и итальянской живописью.

«Сначала свое заключение дадут московские эксперты, а затем картина направится на экспертизу в Эрмитаж, чтобы сопоставить мнение всех специалистов», – сказал Карпов.



