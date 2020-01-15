Смертельный занос попал на видео. Полиция Улан-Удэ показала, каким становится «Солярис» после удара о столб

Один человек погиб и двое были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии после ДТП в центре Улан-Удэ утром 15 января. Неуправляемый автомобиль, к счастью, не задел пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу. Но с определёнными сложностями столкнулись пассажиры общественного транспорта: они подолгу ждали трамваи при температуре минус 32 градуса.

По информации МВД по Бурятии, около 6:35 по местному времени в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП на улице Терешковой: водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» совершил наезд на столб. По предварительным данным, находившийся в салоне 24-летний гражданин погиб, ещё двое молодых людей пострадали.





Двое пострадавших были зажаты. После извлечения их в очень тяжёлом состоянии госпитализировали, пишет «Байкал Daily» со ссылкой на Центр медицины катастроф.

На записи момента ДТП видно, как пешеходы идут через дорогу, и тут «зебру» на высокой скорости пролетает автомобиль и врезается в электроопору, провода искрят.

Авария парализовала движение трамваев на четыре с лишним часа. Пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» советует не ждать трамвая в минус 32 очень долго. «Трамвай не объедет, мы ездим по рельсам», – цитирует его словам местный «МК».