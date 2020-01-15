Бенедикт XVI расхотел быть соавтором книги о целибате

Убрать свое имя с обложки книги по вопросу ослабления обета безбрачия (целибат) для священников католической церкви попросил бывший папа римский Бенедикт XVI. Об этом 15 января сообщает «Коммерсант».

Решение Бенедикт XVI принял накануне презентации книги гвинейского кардинала Робера Сары «Из глубин наших сердец», в которой критикуется идея ослабить целибат. Она было запланирована на этой неделе.

Перед эти Le Figaro опубликовала отрывок книги, в котором Бенедикт XVI осуждает идею ослабить целибат для священослужителей. Нынешний папа римский Франциском I придерживается более либеральных взглядов по этому вопросу.

Как сообщил Робер Сара в Twitter, Бенедикт XVI будет указан не как полноценный соавтор, а как контрибьютор — внесший существенный вклад в написание книги.

Отметим, что в 1970 году в рядах католиков также происходила смута из-за целибата. Одним из тех, кто тогда высказывался за отмену обета безбрачия, был Йозеф Ратцингер, ставший затем папой римским Бенедиктом XVI. Позже он, правда, отказался от своих слов.



