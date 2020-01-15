Дождь, сильный ветер и снова температурный рекорд. Что ждет Петербург в среду

Обновление суточного рекорда ждут в северной столице синоптики. Сопровождаться он будет сильными порывами ветра, а местами и дождем.

Как сообщает 15 января ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», преимущественно сегодня будет облачная погода. Ночью мокрый снег, утром, днём дождь. Ветер южный, юго-западный, местами порывы до 15 м/с.

Как сообщает специалист центра «Фобос» в своих соцсетях Михаил Леус, в среду Северная столица окажется в теплом секторе активного атлантического циклона. Температура воздуха +6…+8, атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В такой ситуации в Санкт-Петербурге сегодня будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который составляет +5,5°, и был зафиксирован в 1975 году



