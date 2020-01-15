Цены на бензин растут, но чиновники обещают, что темп не превысит инфляцию

Рост цен на топливо в России продолжается, однако, по мнению экспертов, остаётся в рамках прошлогодней динамики. Об этом 15 января пишут «Ведомости».

По данным Росстата, с 1 по 9 января бензин Аи-95 и Аи-98 подорожал на 0,1%, Аи-92 и дизель – на 0,2%. В среднем по стране 9 января литр 92-го бензина стоил 42,34 рубля, Аи-95 – 45,79 рубля, Аи-98 – 51,86 рубля, дизель – 48,01 рубля.

В 2019 году правительство регулировало цены на топливо, заключив соглашения с нефтяниками. Хотя 1 июля действие соглашений, ограничивающих рост, закончилось, за год цены выросли только на 2%, не превысив уровень инфляции. То есть в среднем в 2019 году темпы роста не превышали 0,1% за неделю, и ускорения в отдельные периоды компенсировался снижением в другие. Таким образом, январские показатель продолжает прошлогоднюю динамику, отмечают эксперты.

Рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008-го, а дизельного топлива – с 2009 года, отмечает «Комсомолка». Причин сразу несколько. Во-первых, отсутствие дефицита топлива при производстве. По данным Минэнерго, в декабре объём производства топлива вырос в среднем на 2%. Раньше из-за реконструкции нефтеперерабатывающих заводов периодически возникал недостаток топлива, а теперь программа перевооружения предприятий закончилась, на АЗС повсеместно продается топливо пятого класса. Во-вторых, как считает Минфин, меры правительства, компенсирующие нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта, помогли сдержать подорожание топлива на 15%.





В наступившем году рост цен на моторное топливо, по прогнозам, тоже не должен превысить темпы инфляции – 3 – 4%. Даже скачок цен на нефть не вызовет подорожания, надеются в Минэнерго. АЗС при этом выкручиваются, зарабатывая больше не на топливе, а на продаже сопутствующих товаров: еды, автохимии и т.п.



