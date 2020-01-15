Ну, не смогла я, не смогла. Минпромторг снижает запрос на отечественные лекарства на российском рынке из-за срыва стратегии развития фармпромышленности

Изменения в показатели по государственной программе «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» предлагает внести Минпромторг. Как пишут «Ведомости» 15 января, ведомство предлагает снизить доли отечественных медицинских изделий на российском рынке почти на треть: в 2020 году с 40 до 25%, а в 2024 году с 45 до 30%.

По данным издания, планируется, что понизят и целевой показатель доли отечественных лекарств с 50 до 32,9% в денежном выражении, хотя изначально в программе было заложено, что к 2020 году доля отечественных лекарств в потреблении дойдет до 50% .

«В пояснительной записке Минпромторг объясняет, что изменил показатели госпрограммы в соответствии с изменениями, внесенными в проект Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Отмечается, что показатели, зафиксированные в предыдущей версии документа, достигнуты не были. За девять месяцев 2019 года доля российских лекарств на рынке составила 30,5% в денежном выражении вместо целевых 46%, а медицинских изделий — 22,74% вместо целевых 36%», – пишет «Коммерсант».

При этом, по данным издания, российские производители лекарств резко нарастили продажи за рубежом. За 9 месяцев объем поставок на иностранные рынки, за исключением стран ЕАЭС, вырос в натуральном выражении на 7,7% против падения в прошлом году на 4,7%.



