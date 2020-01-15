США и Китай зароют топор войны торговой сделкой

Два крупнейших государства, которые в последний год находились в состоянии торговой войны, готовятся подписать 15 января первую часть торговой сделки

Как сообщает «Эхо Москвы», по условиям договора, подробности которого просочились в СМИ США, Китай в течение двух лет должен будет закупить американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. В первую очередь речь идет о промышленных товарах, энергетике, продукции сельского хозяйства.

Для подписания договора в Вашингтон прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Торговая война Вашингтона и Пекина длится полтора года. Итоги, по оценкам экономистов, неутешительны. От протекционистских мер Трампа в виде повышенных пошлин на китайский импорт пострадали в первую очередь рядовые американцы, потеряв миллиарды долларов, пишет BBC. Китайцам же в свою очередь пришлось искать других партнеров в частности в сфере IT.

В ближайшее время США и Китай приступят к переговорам по второму этапу торговой сделки.



