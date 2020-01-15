Самолет на Шанхай сбросил топливо на район школ, чтобы вернуться в аэропорт. Пострадали больше 60 человек

Авиационный инцидент произошел 15 января в Калифорнии. Во время выполнения рейса Лос-Анджелес – Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines экипаж самолета подал сигнал тревоги.

Как сообщают местные СМИ, борт вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе, предварительно сбросив авиационное топливо. При этом в зоне, где было сброшено топливо, оказались школы – одна старшая школа и пять начальных.

«Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей», – пояснили журналистам в Федеральном авиационном управлении США.





Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

Как сообщает CNN со ссылкой на департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес, пострадали более 60 человек, преимущественно дети. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.