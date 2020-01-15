Ночной «Сапсан» задержался в Чудово

Внеплановая задержка в Новгородской области скоростного поезда «Сапсан» отразился на дальнейшем расписании.

Как сообщали «Фонтанке» читатели, 14 января около 23 часов поезд сломался в районе станции Чудово. Долгое время пассажиры не могли добиться от сотрудников железной дороги понимания что случилось, и когда произойдет отправка состава.

В ОЖД сообщили, что причиной задержки стала техническая неисправность. На ее устранение потребовалось порядка 50 минут. В Петербург «Сапсан» прибыл в районе часа ночи 15 января.



