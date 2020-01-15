Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники.

"Хафтар решил принять приглашение и отправится в Берлин для участия в международной конференции", – указали они. Официальных заявлений со стороны командования ВС или самого фельдмаршала пока не последовало, пишет ТАСС.

Как проинформировали накануне в пресс-службе правительства ФРГ, международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств состоится 19 января в Берлине. Там отметили, что во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, отмечалось, что приглашены глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.

Напомним, после срыва переговоров в Москве 13 января лидеров конфликтующих сторон гражданской войны в Ливии СМИ сообщили о том, что наступающий на правительственные войска фельдмаршал Халифа Хафтар со своей армией готовит новое наступление на столицу страны Триполи.



