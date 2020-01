Американскую военную базу под Багдадом обстреляли из "катюш"

Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, сообщает Arab News, уточняя, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша".

#UPDATE: Katyusha rockets targeted an Iraqi air base north of Baghdad hosting US-led coalition forces, #Iraq's military said, in the latest attack on installations where American troops are deployedhttps://t.co/UuxZqevWxW pic.twitter.com/F0wTlyLB2P

— Arab News (@arabnews) 14 января 2020 г.