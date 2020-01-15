Американскую военную базу под Багдадом обстреляли из "катюш"

Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, сообщает Arab News, уточняя, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня типа "Катюша".

#UPDATE: Katyusha rockets targeted an Iraqi air base north of Baghdad hosting US-led coalition forces, #Iraq's military said, in the latest attack on installations where American troops are deployedhttps://t.co/UuxZqevWxW pic.twitter.com/F0wTlyLB2P — Arab News (@arabnews) 14 января 2020 г.

При инциденте никто не погиб.





В воскресенье 13 января ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. В результате обстрела также никто не пострадал.

После убийства в ходе спецоперации США в Ираке иранского генерала Сулеймани, воевавшего против террористов и ответного удара Ирана по американской военной базе, официальный Багдад заявил о том, что американские военные должны покинуть их страну. Президент США Трамп отказался это делать.