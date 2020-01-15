Шведы готовят серийный автомобиль с максимальной скоростью 500 км/ч

Шведская компания Koenigsegg разрабатывает первый серийный автомобиль, максимальная скорость которого должна достигнуть 500 километров в час. Согласно информации СМИ, он будет представлен на автосалоне в Женеве уже в марте 2020 года.

Новый гиперкар, предположительно, называется Mission 500 и будет построен на основе модели Koenigsegg Jesko, сообщает Carscoops. Что именно шведский строитель гиперкаров собирается сделать со своим «серийным» Jesko, не раскрывается, но намерения у шведов серьезные. Правда, в битву с Bugatti может вмешаться и третья сторона в виде техасской компании Hennessey Performance, имеющей аналогичные амбиции вступить в элитный клуб «300+ миль в час», но пока об их разработке ничего не слышно.

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Koenigsegg Jesko сам по себе уникальный автомобиль. Его предполагается выпустить всего лишь в 125-ти экземплярах, причем все изготавливаются только по индивидуальным заказам. Его двигатель может развивать от 1500 до 1600 лошадиных сил, что теоретически может позволит Jesko достигать скорости до 480 километров в час, хотя компания такие цифры не публикует и не подтверждает.





Однако такие скорости не уникальны в мире гиперкаров. Прототип Bugatti Chiron Super Sport на тестах разогнался до 489 километров в час (или 304 миль в час), первым «пробив» психологический барьер в 300 миль. Теперь настало время ответа со стороны Кристиана фон Кёнигсегга и его маленькой компании, расположенной на бывшей шведской военной авиабазе. Пока что официальный рекорд скорости для Koenigsegg составляет 458 километров в час, что значительно меньше рекорда Bugatti.

Видео: Top Gear/Youtube