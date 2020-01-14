Демонстрантов в Бейруте разгоняют слезоточивым газом

Демонстрантов в Бейруте разгоняют слезоточивым газом, в торговом квартале Хамра столицы Ливана вечером 14 января произошли толкновения между полицейскими и активистами протестного движения.

Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против толпы, перекрывшей движение у входа в здание Центрального банка Ливана, часть активистов задержана, передает телеканал MTV. В ночные часы демонстранты вновь появились на эстакаде Ринг, связывающей христианские и мусульманские кварталы Бейрута, а также на участках прибрежной автострады в районах Зук и Бурдж-Хаммуд. Прямо на проезжей части молодежь устанавливает палаточные лагеря.





Также демонстрантами блокированы площадь Сассин и улица Джумейзе в христианском районе Ашрафия, в мусульманской части столицы перекрыты проспект Корниш-Мазраа и эстакада Кола. Между ними и полицейскими происходят стычки.

Уличные протесты, которые начались в Ливане 17 октября прошлого года, продолжаются 90 дней. Демонстранты добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов.