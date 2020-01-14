Соцопрос: Более 80% россиян выступают за выходной день 31 декабря

Большинство россиян, или 83%, считают, что 31 декабря следует сделать выходным днем по всей стране, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), обнародованного вечером 14 января.

При этом 10% респондентов заявили, что делать этого не следует. Еще 8% затруднились ответить.

«С 2010 года существенно выросло число одобряющих длинный отдых. В целом за долгие каникулы 54% (в 2010-м было 40%), против – 35% (было 47%)», — говорится в исследовании.

Среди аргументов в защиту продолжительных каникул: возможность дополнительно отдохнуть, побыть с семьей и друзьями. В свою очередь, аргументы против: «незачем много отдыхать», «страна в запое», «теряем свою зарплату».

Опрос проведен 11-12 января 2020 года в 53 субъектах России среди граждан страны от 18 лет и старше. Выборка составила 1,5 тыс. респондентов.



