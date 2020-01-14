Напавшего с топором на офис БСК вкладчика приговорили и отпустили из зала суда. Своё он уже отсидел

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о покушении на убийство в состоянии аффекта 14 января. Александр Скрипкин вышел из зала суда вместе с теми, кто оставил его без денег.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Скрипкина приговорили к одному году в колонии-поселении и тут же освободили – срок он отсидел в СИЗО. Потерпевшие, которых фигурант 30 июля этого года в офисе брокерской компании БСК пытался зарубить топором, о строгости не просили, сказали что вреда от Скрипкина не получили и претензий к нему не имеют.

Сперва уголовное дело в материалах аффекта не содержало, но позже следствие прониклось его историей – Скрипкин вложил деньги, девять месяцев ждал прибыли, но в ответ слышал только новые предложения заплатить ещё. В итоге он остался без денег и, отчаянный, пошёл выяснять отношения с брокерами. Под обух попали директор БКС Чепеленко, его зам и подчинённый. Руководитель компании получил не менее четырёх ударов, его заместителю досталось два. Третьему пострадавшему Скрипкин один раз обрушил топор на голову и повреждений не нанёс.



