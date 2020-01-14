На всякий случай. Алжир, как и Египет, проводит общевойсковые учения у границы с Ливией

Национальная народная армия Алжира проводит общевойсковые учения "Боркан-2020" в районе Ин-Аменас близ границы с Ливией.

Как сообщает 14 января Algeria Press Service, в учениях принимает участие 41-я танковая бригада, подразделения ВВС и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а руководит ими исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал-майор Саид Шангриха.

Они "нацелены на подготовку командования и штабов к приготовлению, планированию и ведению операций в условиях вероятных угроз", алжирские войска отрабатывают тактические и оперативные действия, координацию действий между различными подразделениями. БПЛА задействованы в разведывательных операциях для отслеживания и обстрела с воздуха вероятного противника.

В соседнем Египте, тоже граничащем с Ливией, также проходят военные учения, в ходе которых во вторник произошло крушение истребителя.

Напомним, после срыва вчерашних переговоров в Москве лидеров конфликтующих сторон гражданской войны в Ливии СМИ сообщили о том, что наступающий на правительственные войска фельдмаршал Халифа Хафтар со своей армией готовит новое наступление на столицу страны Триполи.



