Горсуд отменил проект планировки участка напротив Александро-Невской Лавры, на котором планируется возвести Дворец бракосочетания

Горсуд признал недействующим распоряжение Смольного об утверждении проекта планировки территории участка на Малоохтинском проспекте, напротив Александро-Невской лавры, сообщила 14 января объединенная пресс-служба судом Петербурга. В этой локации планируется возвести МФЦ «Невский дворец бракосочетания».

Суд удовлетворил требования истцов Павла Шапчица и Татьяны Красавиной, которые требовали признать недействуюим распоряжение правительства города от 2009 года об утверждении проекта планировки участка на набережной — напротив Лавры, в створе Таллинской улицы. Место в народе именуют «рожком». Реализацию проекта оценивали в 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в настоящее время, рассказала Красавина, в судах рассматриваются иски по признанию недействующими разрешения на строительство, градплана и положительного заключения комитета по охране памятников, они были приостановлены до рассмотрения дела по ППТ.





Проект Дворца бракосочетания, первого в Петербурге, который планировалсь строить с привлечением частных инвестиций, представили на Градостроительном совете в 2014 году. Впрочем, в ППТ функциональное назначение объекта именовалось как "коммерческий проект, не связанный с проживанием населения".

«Проект планировки территории – это краеугольный камень, его выдернуть и все рухнет», – пояснил Шапчиц. Истец в числе конечных инвесторов проекта называет первого приобретателя участка Андрея Воеводина и девелопера Вячеслав Семененко. В комментарии «Фонтанке» последний сообщил, что не имеет к проекту никакого отношения.

Согласно данным Росреестра, участок площадью почти 4,4 тысячи кв. метров находился в собственности Анны Дронниковой и Евгении Головченко. Вид разрешенного использования — для размещения объектов коммерческой деятельности. Разрешение на строительство ЗАГСа было в 2018 году получили Дронникова и Александр Аверьянов. Последний ранее был совладельцем «рожка», но в апреле 2018 года продал долю Головченко.