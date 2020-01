В каталонской Таррагоне произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В каталонской провинции Таррагона произошел мощный взрыв и возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают власти вечером 14 января. жителям городков Ла-Канонджа и Вила-сека запретили выходить из домов.

"В настоящее время не известно, есть ли раненые", – говорится в сообщении властей в Twitter.

Огонь виден за несколько километров, о чём сообщают очевидцы в соцсетсях. Они же сообщают минимум о 4 пострадавших, но эти данные официально не подтверждены.

#Update: Just in – A CCTV video showing you the moment of the explosion at the petroleum industrial chemical plant in the city of #Tarragona, #Catalonia in #Spain pic.twitter.com/5YaaRQsNF4

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 14 января 2020 г.