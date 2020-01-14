На Пискаревке каршеринг попал в затруднительное положение. Машину с головы на ноги переворачивали спасатели

Авария с участием машины сервиса поминутной аренды «Яндекс.Драйв» произошла в Калининском районе Петербурга вечером 14 января. Каршеринг остановился на крыше.

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Фото в редакцию прислали читатели «Фонтанки» уточнив, что ДТП произошло на перекрестке Кондратьевского и проспекта Маршала Блюхера. Судя по кадрам из соцсетей, «Рено» оказался вверх тормашками после столкновения с легковым автомобилем, перевернутый каршеринг подпер черный BMW. На место приехали спасатели, вскоре машину поставили на колеса. Судя по всему, все участники ДТП целы. В региональное управление ГИБДД информация об аварии не поступала.

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