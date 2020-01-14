Bloomberg: за год до крушения индонезийского 737 MAX Boeing авиакомпания просила о дополнительных курсах для пилотов, но их отговорили

Индонезийская компания Lion Air просила у Boeing о дополнительных курсах для пилотов на симуляторах. Разработчики назвали их идиотами и отговорили.

Часть внутренней переписки создателей самолета 14 января публикует издание Bloomberg. Из нее следует, что Lion Air просила о дополнительной программе обучения на новых самолетах, но получила отказ. Эксперты полагают, что нежелание организовывать такую программу было мотивировано позиционированием лайнера как судна, для полетов на котором никакого переобучения не требуется. Сотрудники Boeing, следует из переписки, сочли представителей перевозчика идиотами и полагали, что обучение на симуляторе им необходимо из-за собственной глупости. Не менее эмоционален был и второй сотрудник, который на комментарий про идиотизм отметил, что на 737 MAX уже летает Malindo Air, дочерняя компания Lion Air.

Неделей ранее концерн Boeing опубликовал документацию по разработке лайнера и еще одну порцию внутренней переписки сотрудников. В ней они обсуждали, что самолет «спроектировали клоуны, которыми руководили обезьяны» и своим родным они бы не позволили на нем лететь.



