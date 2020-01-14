«Л'Этуаль» пригласила «Подружку». ФАС разрешила слияние косметических ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Алькор и ко» ( операционная структура сети «Л'Этуаль») о приобретении компании «Табер Трейд», которая управляет сетью «Подружка». Ведомство разрешило купить парфюмерной сети 100% конкурента, сообщила 14 января его пресс-служба.

О планах компаний по слиянию стало известно в октябре. Тогда же «Алькор и Ко» направила уведомление в ФАС. Предполагалось, что после сделки с «Л`Этуаль» название «Подружка» сохранится.

Компания «Л’Этуаль» была основана в 1997 году, к 2019 году у нее насчитывается около 900 магазинов в России. «Подружка» была основана в 2005 году, к 2019 году она открыла 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



