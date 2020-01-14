На Петроградской стороне полицейский попал в аварию. Пострадало только железо

Два «Фольксвагена Поло» не поделили перекресток в Петроградском районе Петербурга вечером 14 января. Один из автомобилей давал о себе знать проблесковыми маячками и надписью «полиция» на боку.

Факт аварии «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении ГИБДД, машины столкнулись на перекрестке Большой Пушкарской и Введенской улиц в 18.40. Обошлось без пострадавших, обе машины повреждены.

По данным «Фонтанки», за рулем служебного автомобиля находился 40-летний сотрудник, машиной он управлял в рабочее время, был в форме и трезв, сверху на «Поло» сияли проблесковые маячки. Виновник аварии пока не определен.



