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Происшествия
14.01.2020 20:35
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На Петроградской стороне полицейский попал в аварию. Пострадало только железо

Два «Фольксвагена Поло» не поделили перекресток в Петроградском районе Петербурга вечером 14 января. Один из автомобилей давал о себе знать проблесковыми маячками и надписью «полиция» на боку. 

Факт аварии «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении ГИБДД, машины столкнулись на перекрестке Большой Пушкарской и Введенской улиц в 18.40. Обошлось без пострадавших, обе машины повреждены.

По данным «Фонтанки», за рулем служебного автомобиля находился 40-летний сотрудник, машиной он управлял в рабочее время, был в форме и трезв, сверху на «Поло» сияли проблесковые маячки. Виновник аварии пока не определен.


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