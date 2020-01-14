РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение, алкоголь и дебоши в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАп) и увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения. Об этом говорится в презентации компании, пишет 14 января РБК.

Так, за курение штраф предлагается повысить с 500 до 1 тысячи рублей, а за алкоголь с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Отдельную статью в КоАП РЖД предлагают посвятить наказанию за мелкое хулиганство в транспорте.

Кроме того, статью 268 Уголовного кодекса в компании предложили дополнить пунктом, который предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей за применение насилия, не представляющего угрозу для жизни или угрозу применения насилия в отношении персонала РЖД, а также принудительные работы за применение насилия, опасного для жизни.

Объясняя все эти предложения, в компании указали, что только в прошлом году правонарушения на железнодорожном транспорте совершили более 35 тыс. человек, а общее количество вынужденных остановок вследствие этого составило 62.

Подобное правонарушение совершила 36-летняя жительница Воронежа, которая ушла в загул на пути из Крыма на материк. Компанию за бутылкой ей составлял в купе сожитель. Дочери 7 лет и 9 месяцев возлияниям мешали, в итоге полуголая россиянка решила выставить детей из помещения: младшую она взяла на руки, вынесла в коридор и бросила на лестницу между этажами вагона. Упавшую малышку подхватила старшая сестра. Все это запечатлела камера видеонаблюдения, запись уже попала в Сеть.



