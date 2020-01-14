Хлеб вместо зрелищ. Пятая часть открытий в петербургских ТЦ пришлась на общепит

Рестораны и кафе стали самыми активными арендаторами площадей в петербургских торговых центрах, следует из отчета консалтинговой компании JLL от 14 января. За 2019 год доля заведений общепита в структуре открытий в торговых центрах Северной столицы увеличилась в 2,5 раза и составила 21%. В первую очередь, это произошло благодаря активному развитию формата фуд-холлов в Петербурге, говорят аналитики.

Подобные заведния появились в ТРЦ «Галерея» и ТРK «Сити Молл». Другие игроки тоже присматриваются к концепции. Анонсирован проект московского оператора «Депо» в дисконт-центре «Варшавский экспресс», азиатская концепция будет представлена в ТРЦ Leo Mall. «Модный сегодня в обеих столицах формат привлекает большое количество жителей и гостей города, а в условиях холодного и дождливого климата Петербурга этот целевой трафик перетягивает спрос с центральных улиц», – говорят в JLL.

На одежду и аксессуары пришлось 40% новых открытий, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2018 год. Заметно снизилась доля продавцов электроники (с 12% до 5%) и развлечений (с 11% до 4%).

Пустых площадей в петербургских ТЦ практически не осталось: уровень вакантности стремится к нулю. Но и новых девелоперских проектов почти не появляется. Единственным новым объектом, открывшимся в 2019 году, стал аутлет Fashion House на Таллинском шоссе. В 2020 году ожидается завершение строительства третьей очереди Outlet Village Pulkovo, четвертой очереди ТРЦ «Заневский каскад» и торгового центра на месте кинотеатра «Спутник» на ул. Бабушкина.

«Снижение покупательской способности, с одной стороны, рост рынка электронной торговли и развитие сервисов доставки с другой, привели к снижению трафика в торговых центрах и к сокращению темпов развития сетевых операторов», – комментируют в JLL. Чтобы завлечь клиентов, собственники проводят как глобальную реконцепцию, так и точечную ротацию арендаторов.



