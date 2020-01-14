Задушенный поясом житель Гатчины влез к бывшей жене через балкон. СК проверяет версию, что женщина защищала себя и дочь

Уголовное дело об убийстве возбудил Следственный комитет Ленинградской области против 36-летней жительницы Гатчины. Женщина сама позвонила в службу «112» и заявила, что задушила бывшего мужа.

Как сообщили в пресс-службе СК, по данным следствия, нетрезвый мужчина в ночь на 14 января влез к бывшей возлюбленной через балкон её квартиры на первом этаже. Пара начала выяснять отношения, в ходе чего женщина и задушила 33-летнего визитера поясом. Как ранее писала «Фонтанка», подозреваемая рассказала, что мужчина пытался надругаться над ее 16-летней дочерью. Эту версию проверяют следователи. Орудие преступления – пояс – и одежда дочери изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначен ряд экспертиз.

По данным нашего издания, задушенный мужчина ранее в сексуальных преступлениях не подозревался. Его 36-летняя экс-супруга находится в декретном отпуске и, по предварительной информации, беременна.



