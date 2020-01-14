Проспект Непокоренных снова поплыл. Труба лопнула за спиной бригады, которая латала предыдущую дыру

Магистральный водовод, который три дня назад устроил реку вместо проезжей части в Калининском районе Петербурга, снова дал сбой вечером 14 января. Аварийные бригады Водоканала вновь откачивают воду неподалеку от 49-го дома по проспекту Непокоренных.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, по предварительной информации, вытекание с ремонтом не связано, дыра образовалась на той же трубе, но рядом, на еще не замененном участке. К семи часам вечера вытекание было локализовано, сотрудники ГУПа убирают воду с прилегающих территорий.

Судя по видео, размещенном в соцсетях, проспект снова затопило, но поток не столь бурный, как был 12 января. Тогда водителям пришлось толкать машины по колено в воде, а краны опустели в четырех северных районах города и в областном Мурино.





К утру 14 января ГУП поменял шесть метров чугунной трубы на стальную. Пустить водовод в работу планировали 16 января.

В группе Калининского района также сообщается о дефекте на Замшиной улице. Холодную воду отключили в четырех зданиях, в ближайшее время их переведут на резервные схемы, а к 26-му дому подгонят цистерну.