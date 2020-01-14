«Технически невозможно». Польша отказалась поставлять Белоруссии нефть вместо России

Польша отказалась поставлять Белоруссии нефть вместо России, сославшись на техническую невозможность этой идеи.

Об этом 14 января РИА Новости сообщили в пресс-службе польского оператора "Дружбы" компании PERN. "Текущая техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ", – утверждают в пресс-службе.

Днём во вторник первый вице-премьер Белоруссии рассказал, что республика отправила коммерческие предложения в Азербайджан, Казахстан, Польшу и даже Украину и страны Балтики. По его словам, российские партнеры «не хотят двигаться», поэтому Минск уже ищет альтернативных поставщиков энергоносителей. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме», – уточнил Крутой.

Напомним, ранее Белоруссия получала нефть только из РФ, часть её перерабатывала, часть шла транзитом в страны Европы. Но после изменения налогового обложения "нефтянки" в РФ, а позже инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" Лукашенко заявил о том, что его республика будет искать возможности импортировать нефть из других стран. Белорусский лидер уже общался с казахскими властями на тему покупки нефти.



