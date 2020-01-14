Московский кредитный банк (МКБ) вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций в 2019 году по версии Cbonds. Банк организовал в 2019 году более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.