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Среда джаза с Давидом Голощекиным
15.01.2020 12:00
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Jimmy Smith ‎– The Sounds Of Jimmy Smith

Jimmy Smith ‎– The Sounds Of Jimmy Smith

Сегодня "Среда Джаза" знакомит Вас с виртуозным американским джазовым органистом Джимми Смитом. 

Джимми Смит внес значительный вклад в развитие техники игры и импровизации на органе Хаммонда.

В записи приняли участие:  Art Blakey и Donald Bailey – ударные, Eddie McFadden – гитара, Jimmy Smith – орган Хаммонда b3.


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