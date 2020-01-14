Среда джаза с Давидом Голощекиным
Jimmy Smith – The Sounds Of Jimmy Smith
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Сегодня "Среда Джаза" знакомит Вас с виртуозным американским джазовым органистом Джимми Смитом.
Джимми Смит внес значительный вклад в развитие техники игры и импровизации на органе Хаммонда.
В записи приняли участие: Art Blakey и Donald Bailey – ударные, Eddie McFadden – гитара, Jimmy Smith – орган Хаммонда b3.
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