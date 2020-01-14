Высший антикоррупционный суд Украины обязал открыть дело против экс-президентов Порошенко и Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти в стране и коррупции, связанных с деятельностью экс-президента США Барака Обамы и экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Как сообщил 14 января на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, соответствующее решение судьи вынесли ещё 9 января, но сегодня он решил обнародовать этот факт.

"Этим определением суд удовлетворил заявление фракции ОПЗЖ и обязал НАБУ провести расследование по факту незаконного захвата власти в Украине и разграбления средств государственного бюджета Украины, а также средств международной финансовой помощи представителями президента США Обамы в сговоре с Порошенко", – написал он.

"Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани. Напоминаю, что Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине, но и утверждал, что украденные в Украине деньги присваивались Порошенко, Клинтон и Байденом в пропорции 30/70. Надеюсь, что к этому расследованию подключатся не только департамент юстиции США и ФБР, но и прочие спецслужбы, включая украинские и европейские", – сообщил украинский депутат.

Напомним, что деятельность сына Джо Байдента Хантера на Украине, где он вёл нефтяной бизнес, уже стала причиной беспрецедентного политического скандала в США. В отношении действующего президента страны Дональда Трампа запущена процедура импичмента за то, что он якобы использовал свое положение и пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компроментирующие данные против потенциально главного конкурента на президентских выборах – Байдена-старшего.



