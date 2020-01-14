Частник перехватил маршрут №330 у «Пассажиравтотранса», скинув цену на 2,1 млн рублей

Итоги электронного аукциона, в ходе которого определился перевозчик по маршруту № 330 от Колпино до метро «Шушары», подвело СПб ГКУ «Организатор перевозок». Итоги тендера опубликованы на сайте госзакупок 14 января.

За право перевозить пассажиров с февраля по июль 2020 года боролись ГУП «Пассажиравтотранс», который сейчас работает на этом маршруте, и компания «Питеравто». От начальной цены в 39,5 млн рублей госпредприятие опустилось до 37,6 млн рублей, а частник – до 37,4 млн рублей. Давший более выгодную цену перевозчик «Питеравто» и признан победителем. Как следует из закупочной документации, ему предстоит выполнять по будням 86 рейсов в одну сторону и 84 рейса в другую. В выходные и праздничные дни автобусы каждый день должны будут по 68 раз ездить в одном направлении и по 70 – в обратном.

В документации к закупке также прилагается документ, который регламентирует допустимое количество нарушений на 40 тысяч км пробега. Например, можно лишь раз не соблюсти маршрут, если речь не идет о закрытии проезда, массовых мероприятиях и других форс-мажорах. Также один раз можно превысить 5-процентную долю по несоблюдению расписания, вывести автобус из эксплуатации из-за поломки, нарушить ПДД с пострадавшими. Водитель также максимум два раза может поговорить по телефону или покурить – третий раз обернется штрафами и пенями для перевозчика.

До конца января маршрут № 330 будет обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс», который выиграл первый тендер на его обслуживание до января 2020 года еще летом. «Фонтанка» на примере этого маршрута анализировала то, как будет работать транспортная система Петербурга в условиях наступившей транспортной реформы, то есть когда на каждое направление будет заключен государственный контракт.



