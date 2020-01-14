США расширили перечень санкций против Северной Кореи

Минфин США заявил о расширении санкционных ограничений в отношении КНДР.

Treasury sanctions entities for facilitating the exportation of workers from North Korea. https://t.co/RumiDNwIKu — Treasury Department (@USTreasury) 14. Januar 2020

14 января ведомство ввело ограничения на осуществление товарооборота двух северокорейских компаний из Пхеньяна и Пекина. Namgang Trading Corporation подверглась рестрикциям за "участие, содействие и организацию вывоза работников из Северной Кореи" на Ближний Восток и в Среднюю Азию, а китайская Beijing Sukbakso – за помощь ей в этом.



