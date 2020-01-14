«Летающие звери» возвращаются. После двухлетнего перерыва авторы благотворительного мультсериала выпустили новую серию

Первый в мире благотворительный медиабренд «Летающие звери» выпустил новую серию мультфильма после длительного перерыва – ровно два года назад производство было прекращено из-за отсутствия финансирования.

Новая серия «Волшебный флаер» стала новогодним подарком для поклонников сериала, среди которых не только дети, но и взрослые. Это специальный выпуск, созданный анимационной студией «ДА» (художественный руководитель – Миша Сафронов, директор – Надежда Федяевская) в партнерстве с фондом «Образ жизни», рассказали в пресс-службе фонда AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Напомним, мультсериал «Летающие звери» появился благодаря маленьким пациентам онкологических отделений петербургских клиник. Вместе с художниками-волонтёрами студии «ДА» они придумали Лёгкую страну и их жителей – зверей с крыльями, которые стали символом лёгкости и способности преодолеть тяжесть обстоятельств.

Вначале была выпущена сувенирная продукция с крылатыми зверями, нарисованными детьми и профессиональными художниками. Средства от реализации сувениров направлялись на лечение подопечных фонда AdVita (детей, проходящих лечение в больницах Петербурга). Затем в 2011 году было запущено производство мультипликационного сериала «Летающие звери», который тоже помогал зарабатывать средства – прибыль составляли средства от рекламы на YouTube, показов на ТВ и продажи лицензионных товаров и услуг.

Кроме этого «Летающие звери» завоёвывали награды на различных международных фестивалях, их смотрели в Португалии и Китае, они представляли Россию в 2016 году в ООН, на конференции по социальным преобразованиям.

Но ровно два года назад производство новых серий было прекращено из-за отсутствия финансирования. Тем не менее мультсериал продолжали активно смотреть в Интернете и на телеканалах. На сегодняшний день на канале «Зверей» в YouTube более 410 млн просмотров.

В 2019 году фонд развития профессиональной благотворительности в России «Образ жизни» обратился к AdVita с предложением профинансировать выпуск мультфильма в рамках проекта «Школа позитивных привычек». Это социально-просветительская программа о доброте, милосердии, о простых способах помощи ближнему, а практически – готовые уроки по благотворительности для младших школьников. На сайте школы есть практические задания, видео, игры, презентации для проведения классного часа, и вот теперь – настоящий мультфильм.

Благодаря этой коллаборации юные зрители и их родители снова могут увидеть на экране любимых персонажей. Новую серию можно увидеть здесь.