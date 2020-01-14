В Египте разбился истребитель

Истребитель ВВС Египта потерпел крушение во время тренировочного полета 14 января, пилот погиб.

Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает Al Youm As Sabi.

"В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб", – сказал он. Причины произошедшего, как и тип боевого самолета не указывается.

То же издание сообщает о том, что сейчас в Египте проходят масштабные военные учения "Кадир-2020", в которых задействованы и подразделения ПВО.

Напомним, что 5 декабря прошлого года в Египте разбился легкий истребитель российского производства МиГ-29, также во время тренировочного полёта. Пилоту тогда удалось катапультироваться и выжить.



