Возле дамбы показалась лебединая семья. Этим шипунам под Петербургом тепло и сытно - третий сезон подряд

Семью из двух взрослых лебедей и пяти птенцов сняли биологи и сотрудники комплекса защитных сооружений в окрестностях Кронштадта. Пока не встал лед, торопиться птицам некуда.

фото: Лина Головнева

Любоваться пернатыми 14 января к дамбе ездил кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. «Фонтанке» он объяснил, что в окрестностях Петербурга обитают два вида лебедей – кликуны и шипуны. Если первые предпочитают прятаться от людских глаз в областных лесах, то вторые выращивают потомство только в Финском заливе и горожан не боятся. Глазков отметил, что с наступлением зимы вся семья должна была улететь, но пока не встал лед, шипунам есть чем питаться. Рацион их в основном растительный, кормовой базы «полно».

Всего в зарослях тростника вдоль залива ежегодно гнездятся порядка 50 пар этого вида лебедей. Самец и самка, которых засняли у Кронштадта, возвращается на это место третий год подряд. Глазков также добавил, что лебеди образуют семью на всю жизнь. Птенцы, которые плавают в заливе этой зимой – первогодки. Окрас на белый они полностью сменят только к трем годам, когда и сами будут готовы размножаться.

Шипуны начали гнездиться в городе на Неве только десять лет назад, севернее Петербурга их уже не встретишь. Кликуны, которых в области насчитывается от 30 до 50 пар, некоторое время назад полностью исчезли из региона и вернулись только спустя примерно 15 лет.



