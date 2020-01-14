Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Артуру Данилову, которого за летнюю драку с ОМОНом у «Газпром Арены» приговорили к году и восьми месяцам колонии. Срок заменили на условный.

Об итогах заседания в Санкт-Петербургском городском суде «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов. Там уточнили, что изменен только приговор, квалификация, то есть применение неопасного насилия в отношении представителя власти, осталась той же. 1,8 реальных года колонии заменены на два года условно.

В группе болельщиков футбольного клуба «Ландскрона» добавили, что апелляция устояла благодаря адвокату, которого Данилову предоставил «Зенит».

На заседании, где Данилова приговорили к реальному сроку, он заявил, что события вечера 3 августа помнит смутно, в драку он влез по пути к жене, которая была в другом секторе, а в толпе омоновцев он оказался «неожиданно для себя». Зачем он замахнулся ногой на сотрудника, Данилов также объяснить не смог.





За эту же драку к штрафам были приговорены Артем Прохоров и Алексей Антонов. Год колонии получил Денис Первачук. Выпивший Георгий Воеводин отправил в нокаут бойца оперативного взвода 4-го оперативного батальона, удар головой о землю был расценен как вред средней тяжести, но срок он также получил условный, три года.

Конфликт с фанатами начался в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар», болельщикам было тесно курить, вместе с ограждением они пытались подвинуть ОМОН. Тот пустил в ход дубинки, толпа отвечала подручными средствами.