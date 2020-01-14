Угнанный Range Rover удирал по КАД от полиции на скорости 240 км/ч

Полицейская погоня за угнанным внедорожником по кольцевой автодороге Петербурга утром 14 января шла на скорости более 200 километров в час. Подробности операции рассказал «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД.

Как сообщалось ранее, преследование началось с того, что сотрудники ОГИБДД Пушкинского района заметили на КАД в районе Дачного проспекта лихо перестраивавшийся Range Rover. Заднее боковое стекло у автомобиля на тот момент уже было разбито, уточняется в посте группы.

Требования полицейских об остановке водитель «Ренджа» проигнорировал, и началась погоня. Преследование шло на скорости 240 км/ч, отмечает «Дорожный инспектор»: «Вот и показали себя во всей красе новые «Шкоды» (179-сильные Skoda TS. – Прим. ред.), которые поступили в распоряжение подразделений Санкт-Петербурга и Ленобласти».





К инспекторам из Пушкинского района присоединились коллеги из Московского. В ходе погони было принято решение стрелять. 19 выстрелов – один в воздух, остальные по машине – и «Рендж Ровер» на пробитых колесах и с дырками от пуль сворачивает в сторону Красного Бора. Завершилась погоня на 36-м километре Московского шоссе в Тосненском районе. Попав в тупик перед «Красным Бором», водитель бросил машину и бросился в лес. А Range Rover по инерции прикатился в стоящую «Шкоду» одного из сотрудников предприятия.

Сбежать 31-летнему лихачу не удалось. После задержания полицейские осмотрели внедорожник и нашли в нем набор автоугонщика: прибор для бесключевого запуска и «глушилку». Сам Range Rover ранее был угнан из Московского района.

«Отдельный привет охранникам территории, которые возмущались, что на частной территории инспекторы устроили погоню и мешают им работать», – добавили в группе.

Видео: Дорожный Инспектор/Youtube