Режиссера Кристофа Ружжиа задержали по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней актрисе

Французский режиссер Кристоф Ружжиа задержан 14 января по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и заявление прокуратуры страны.

Как сообщают издания, в ноябре прошлого года актриса Адель Энель обвинила режиссера в том, что он домогался до нее во время съемок фильма "Дьяволы" (Les Diables, 2002). На тот момент актрисе было 12 лет.

Ружжиа также снял фильмы "Ребенок из Чаабы" (Le Gone du Chaba, 1998) и "В смятении" (Dans la tourmente, 2011). Он занимает пост сопредеседателя Общества кинорежиссеров Франции.



