СМИ: Экс-полковник Захарченко подрался в колонии на фоне «неприязненных отношений» с другим осужденным

ФСИН подтвердила факт драки в исправительной колонии №5 в Мордовии, где отбывает наказание экс-полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко.

«Между двумя осужденными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», – цитирует 14 января заявление управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия агентство «Москва».

Сотрудники ФСИН пресекли потасовку, а также оказали необходимую помощь пострадавшему. По поводу конфликта в колонии проводится проверка.

СМИ узнали, что одним из участников драки стал приговоренный к 12,5 лет колонии Захарченко. В Мордовии он находится с ноября прошлого года.



