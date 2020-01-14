Происшествия
СМИ: Экс-полковник Захарченко подрался в колонии на фоне «неприязненных отношений» с другим осужденным
ФСИН подтвердила факт драки в исправительной колонии №5 в Мордовии, где отбывает наказание экс-полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко.
«Между двумя осужденными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», – цитирует 14 января заявление управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия агентство «Москва».
Сотрудники ФСИН пресекли потасовку, а также оказали необходимую помощь пострадавшему. По поводу конфликта в колонии проводится проверка.
СМИ узнали, что одним из участников драки стал приговоренный к 12,5 лет колонии Захарченко. В Мордовии он находится с ноября прошлого года.
Справка:
В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.
Больше 8,5 миллиада рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную сообственность. Помимо денег он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы и четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания.