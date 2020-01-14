Новый год увеличил трафик на платной трассе в Петербург. Больше четверти всех авто на М-11 заехали в город в праздники

Через платную трассу М-11 в Петербург на новогодних каникулах заехало 105 тысяч автомобилей. О возросшей популярности новой дороги в праздничные дни 14 января «Фонтанке» рассказали в компании «Магистраль двух столиц».

«Для путешествий в Северную столицу платную трассу выбрали на 20% больше автолюбителей, чем за аналогичный период в декабре. Если в декабре через пункты взимания платы на въезде в город – съезд на Колпинское шоссе и съезд на КАД – въезжало в среднем 8 300 автомобилей в сутки, то на каникулах – 9 800. Причем доля грузового автотранспорта на новогодних каникулах не превышала 10% от общего потока, тогда как в обычные дни она достигает 40% – «праздничный» трафик состоял в основном из легковых автомобилей, на которых передвигаются туристы или петербуржцы, работающие в других регионах. 92% пользователей применяли для оплаты проезда транспондеры», – анализируют в «Магистрали двух столиц».

В компании отмечают, что максимальный трафик пришелся на 30 декабря и 3 января, а минимальный – на 1 января. Всего с даты ввода в эксплуатацию, 27 ноября 2019 года, через расположенные в Петербурге пункты взимания платы в город въехало более 380 000 автомобилей.

Напомним, что 27 ноября на открытие последнего участка магистрали между Петербургом и Москвой приехал президент России Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывала о трассе стоимостью более 600 млрд рублей. Последними были построены 7-й и 8-й этапы М-11, работы велись по договору с ГК «Автодор» компанией «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.



