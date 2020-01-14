Капремонт догнал петербуржцев в январе. Они просят отмотать ставки назад, но Смольному нужны 100 млрд, чтобы догнать собственные планы

Петербуржцы просят «Фонтанку» и Беглова что-то сделать со взносами на капремонт, которые выросли вдвое. Пока что единственный маневр — платить не в общий, а в домашний котел. Но готовы далеко не все.

Александр Петросян/Коммерсантъ

Историю с двукратным повышением взносов на капремонт «Фонтанка» воспринимает глубоко лично: о планах Смольного мы сообщили первыми еще в ноябре. Однако вечером той пятницы читателям, видимо, было не до мрачных предсказаний, как и 1 января, когда «Фонтанка» еще раз призвала готовиться к сюрпризам нового года. Квитанции горожане читают внимательнее, чем новостные ресурсы: теперь они возмущены, требуют от губернатора объяснений и собирают подписи за отмену решения. Платить, видимо, придется; можно поменять разве что карман.

Как уже сообщала «Фонтанка», с 4-5 рублей с квадратного метра взносы с 1 января увеличились до 8-9 рублей в зависимости от типа дома. Больше всего должны платить жильцы дореволюционных домов, а также тех, куда людей заселяли после 1980 года (при условии, что там наружные многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции). Самая низкая ставка сохранена для кирпичных домов 1970-х и 1980-х. Однако рост затронул всех и, как выясняется, оказался шоковой терапией; многие занервничали еще когда в октябре поговаривали о повышении ставок на 2 рубля, так что итоговые цифры выбили их из колеи.

«Фонд капитального ремонта фактически в два раза поднял ставку в январе. В тихую как-то, – без ножа режут редакцию читатели. – Так что с Новым годом. Пришли квитанции. Вместо 4,56 руб. уже 8,56 руб.».

«Получил квитанцию на оплату капитального ремонта, – делится неприятными новостями Виктор Михайлович. – Стоимость за январь увеличилась почти в 2 раза (1,9). Для нас с женой, двух пенсионеров (одному за 80 лет, другому почти 80) это очень тяжело. Что-то будет с другими квитанциями? Где губернатор, почему он не объяснит причину всего этого? Почему молчит?». Верхний комментарий к поздравлению со Старым Новым годом на странице Беглова «ВКонтакте» так же непразднично отсылает к капремонту.





Впрочем, Александру Беглову готовы простить его молчание, если он без затей вернет обратно тарифы 2019 года и заморозит их. Такая петиция опубликована на change.org с эмоциональным обоснованием: «Изначально взносы на капремонт воспринимались как неправовые, но они были небольшого размера, и люди смирились. Но теперь мы видим, что с 2013 года эти взносы выросли почти в 10 раз!!! Тарифы растут в арифметической прогрессии и в следующем, 2021 году вырастут еще на 100%, а потом еще и еще». Арифметическая прогрессия лишила смирения пока лишь 500 человек.

Когда принималось решение о повышении, в Смольном кивали на Москву (там, мол, вообще за 18 рублей с метра), а также указывали на недофинансирование программы на 19 млрд за 2015-2017 годы (это порядка 3000 видов работ). Здесь же инфляция (за 6 лет на 63 % подорожало кровельное железо на 80% – фасадная краска, на 43% – радиаторы) и новые технологии проведения работ (в основном речь об энергоэффективности). Кроме того, из 1890 самых дорогих «кгиоповских» фасадов на данный момент сделаны лишь 170. От обоснований переходили к обещаниям: количество объектов в программе общими усилиями вырастет на треть, а квартиры собственников подорожают на 10-15% в центре, и на 6-8% в спальных районах.

В жилкоме «Фонтанке» пояснили, что повышение ставок позволит направить на капремонт 13,2 млрд рублей в 2020 году (в 2019-м было 9,8 млрд). С наступлением нового года вместе со ставками многократно выросла и оценка накопленных проблем: по данным комитета, для сокращения накопленного отставания в исполнении региональной программы требуется 98 млрд.

При этом бюджетное участие в программе (также в значительной мере профинансированное горожанами) власти снижают: в трехлетнем бюджете прописано 3 млрд субсидии в 2020 году (плюс 1 миллиард по линии КГИОП на объекты культурного наследия), и по миллиарду в следующие два. В 2019 году бюджет выделял 4,3 млрд, но идеология понятна: с определенного момента собственники жилья должны полностью брать на себя расходы по приведению домов в порядок.

Если платить все равно придется, можно попытаться складывать собранное с жильцов под знакомую подушку, а не отправлять в общий котел фонда капремонта. Специальные счета для взносов завели порядка 7% домов, в соответствующем реестре на данный момент почти полторы тысячи адресов. Платить меньше, чем указано в постановлении правительства, нельзя; однако спецсчет позволяет быть уверенным, что собранное собственниками рано или поздно будет направлено именно на конкретный дома, а не пойдет на какой-то неведомый адрес, где еще не известно – платят ли сами жильцы. Да и решение о том, когда и на что тратить, будут принимать собрание собственников жилья, если уж ему хватило самосознания завести отдельную кубышку.

«Фонтанка» связалась с несколькими управляющими организациями и ТСЖ из реестра спецсчетов, отзывы противоречивые. «Ну да, отдельный, но мы все равно не можем делать то, что нам необходимо», – поделились в ТСЖ «Приморье» (ул. Кораблестроителей), ссылаясь на регламент принятия решений. По закону, если жители дома платят по той самой минимальной ставке, которая возмутила петербуржцев, то использовать эти средства можно лишь на ограниченный вид работ, здесь ничего нового: кровли, фасады, лифты, внутридомовые системы. На все, что сверх этого, придется собирать дополнительные деньги, то есть еще больше повышать ставку.

Управляющий ТСЖ «Морская 35/6» Владимир Куралев считает, что при площади дома 18-20 тысяч квадратных метров, на текущие работы вполне хватает того, что собирается с жильцов в текущем же режиме. А в эту статью входит многое. «Поставили за полтора миллиона фильтровальную установку на весь дом, поменяли пластиковые двери, пожарные двери, меняется пластиковая разводка, лежаки в подвале, трубы в квартирах на пропилен, – перечисляет он. – А в капремонте деньги накоплены, их не трогали, потому что хватает, они все на счету. Они когда-то потребуются, и, конечно, это выгодно, вот они лежат. Другое дело, что это геморройно; а так — заплатил по квитанции, и дальше трава не расти, а потом все хреновые и Обама враг».





Несколько другие впечатления у тех, кому уже пришлось не только собирать деньги на спецсчет, но и тратить их. Таким является, к примеру ТСЖ «Особянк Л.С. Заешниковой» на Большой Морской. Этот дом завел счет, но только потому, что попал в региональную программу по ремонту фасада и крыш и хотел контролировать процесс. «Нам пришлось самим согласовывать проект, проходить все подводные камни, – говорит руководитель Владимир Смоленский. – Для меня опыт был неоднозначный. Мы все отремонтировали, но только благодаря тому, что мы работали с городом, с хорошими сотрудниками ГУЖА, которые нам подсказывали. В любом случае технический контроль назначает город, в люблм случае договор. А если задаться проблемой, то жестко следить за тем, как ведутся работы, можно и без спецсчета, главное, чтобы это нужно было кому-то». Кроме того, на выходе оказалось дороже. «Мы должны были сами собрать комплект документов — то, что у фонда на потоке стоит, – говорит управляющий. – Разыгрывали тендер на проектную документацию».

В УК «Чистые пруды» (дома на Ветеранов и Лени Голикова) основной плюс видят именно в контроле — списать деньги можно только с согласия собственников. Там, впрочем, отметили, что многое упирается в собираемость. Согласно ЖК, если размер фактических поступлений составляет менее половины от начисленных взносов на капитальный ремонт и задолженность не погашена вовремя, деньги перечисляются на счет регионального оператора.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»