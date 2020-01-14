Сайт «ВКонтакте» работает с перебоями по всей стране. Часть страниц отображаются как удаленные

Проблемы с доступом к сообщениям и к своим аккаунтам в соцсети «ВКонтакте» фиксируют пользователи вечером 14 января. Существенная часть страниц в списке друзей выглядит как удаленная.

Судя по сайту Downdetector, который фиксирует сбои на основе сообщений пользователей в сети, жалуются на полурабочую соцсеть жители Москвы, Петербурга и южных регионов в европейской части России. Страницы сайта загружаются, но в списке друзей у многих аккаунтов исчезли фотографии с аватарки, вместо имени и фамилии значится Deleted, то есть страница отображается как удаленная. При этом при переходе на нее профиль имеет прежний вид. Некоторые пользователи также отметили проблему с перепиской на сайте и в приложении.

В пресс-службе соцсети подтвердили, что у части пользователей «могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK». Нормальная работа сервиса в процессе восстановления.



