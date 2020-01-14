«Спасительная пересадка». В Петербурге и Москве в автобусах информируют пассажиров о донорстве костного мозга

На дорогах двух столиц курсируют автобусы, на бортах и в салонах которых пассажиры могут ознакомиться с информацией о донорстве костного мозга.

Акцию «Спасительная пересадка» запустили в конце 2019 года Русфонд и крупнейший федеральный оператор рекламы на транспорте в России. Её цель – рассказать как можно большему числу людей о важности донорства костного мозга и о Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова.

В Москве и Петербурге на бортах автобусов и в салонах разместили информационные материалы Национального РДКМ. В первопрестольной на линии вышло таких автобусов 16, в Северной столице – 9.

Продлится акция до 8 марта.

Регистр Васи Перевозчикова начал создавать Русфонд еще в 2013 году при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Его назвали именем мальчика из российской глубинки, у которого в девять лет диагностировали лейкоз. Донора для него так и не нашли.

Потребность в трансплантации костного мозга (ТКМ) в России растёт год от года. В ней нуждаются взрослые и дети с онкологическими, иммунологическими и генетическими заболеваниями. Одним из камней преткновения в лечение зачастую становится поиск донора – далеко не всегда на эту роль могут подойти родственники, поэтому донора приходится искать неродственного. В этом надежды возлагаются на зарубежные регистры доноров костного мозга. Однако это дорогое мероприятие, которое не оплачивается государством. Стоимость поиска и активации доноров в иностранных регистрах может обойтись более чем в 20 тысяч евро. В России значительно дешевле – примерно 400 тысяч рублей. Но у нас в стране регистр не так велик, как хотелось бы, и не всегда поиск заканчивается успехом.

Специалисты уже неоднократно подчёркивали необходимость расширения национального регистра и привлечения потенциальных доноров костного мозга. И вопрос не только в цене. Необходим регистр, который учитывал бы национальный и этнический состав населения России.

Вместе с тем врачи говорят о том, что «идти на донорство» необходимо осознано. Фактически эта процедура отсроченная во времени – от момента, когда человек становится потенциальным донором, до момента донации может пройти 5 и даже 10 лет. Кроме того, необходимо быть осведомлённым о процедуре и проходить постоянный мониторинг здоровья.