Остров искусства, Древний Египет и гигантские водоросли. Какими выставками порадует Хельсинки в 2020-м

Международная биеннале захватит военный остров, гостей столицы Суоми познакомят с финским символизмом, а древнейшие артефакты окажутся в самом технологичном музее Финляндии. «Фонтанка» рассказывает об основных выставках в Хельсинки в 2020 году.

Verstas Arkkitehdit Oy, Helsinki Biennale

Главным событием года в сфере современного искусства в этом году станет международная Хельсинкская биеннале, под которую отдадут бывший военный остров Валлисаари. Там с 12 июня по 27 сентября 2020 года свои работы продемонстрируют около 35 художников и арт-коллабораций, среди них — Павел Альтхамер, Катарина Гроссе, Мария Вирккала. Объединённые названием «То же море» (The Same See), произведения участников предлагают поразмышлять над понятием взаимозависимости: каждое действие и вещь связаны и образуют единое целое.

Какие именно художественные объекты увидят посетители, будет сюрпризом. Такими работами, например, отметились в мире французский художник японского происхождения Тадаси Кавамата и мастер инсталляций из Германии Алисия Кваде.

На фото: инсталляция из стульев японско-французского художника Тадаси Кавамата.





На фото: инсталляция Parapivot польско-немецкого художника Алисии Кваде, сделанная по заказу нью-йоркского Метрополитен-музея.

Инсталляции впишут в природный ландшафт — объекты будут выставлены вдоль старой артиллерийской дороги и в исторических строениях вроде пороховых погребов. Мероприятие бесплатное.





До острова по цене проезда на общественном транспорте по городу можно будет добраться на кораблике с Рыночной площади в центре города, где специально в честь события выстроят дизайнерский деревянный павильон.

Затаившийся под землёй Amos Rex с 10 июня по 30 августа предложит посетителям самим сформировать пространство с помощью творчества. В эмпирический опыт с помощью цвета и звука любителей современного искусства будут вовлекать художник Райя Малка и композитор Кайя Саариахо. Название экспозиции – Blick («Взгляд») - отсылает к стихотворению Василия Кандинского 1912 года.

А 9 октября в Amos Rex стартует выставка Egypt of Glory, посвящённая древнеегипетскому искусству и культуре. Уникальность её в том, что её часть будет экспонироваться параллельно и в таллинском художественном музее Kumu. Egypt of Glory – это 500 объектов из итальянского Museo Egizio, в котором хранится одна из самых значимых коллекций древнеегипетского искусства за пределами Египта. Конечно, Amos Rex не будет изменять своему кредо и задействует в выставке новейшие технологии. Продлится она до 17 января 2021 года.

Музей современного искусства Kiasma вновь будет удивлять и немного шокировать. На этот раз с помощью цифрового видео-арта зрителей погрузят в атмосферу паранойи. Работа британского художника Эда Аткинса Safe Conduct носит название автобиографического рассказа Бориса Пастернака «Безопасное поведение», а вообще это словосочетание означает ситуацию во время международного конфликта или войны, когда одно государство, являющееся стороной в таком конфликте, выдает лицу – обычно субъекту вражеского государства – пропуск или документ, позволяющий безопасно пересекать его территорию. Помимо инсталляции Safe Conduct, на выставке с 28 февраля по 23 августа покажут и новые работы Аткинса.

Ed Atkins – Safe Conduct Trailer from gavinbrown on Vimeo.

Выставку Weather Report: Forecasting Future («Прогноз погоды. Предсказывая будущее»), показанную на Венецианском биеннале в павильоне Северных стран в прошлом году, представят в Kiasma с 31 января по 16 августа. Экспозиция, объединившая работы художников из Финляндии, Норвегии и Швеции, поднимает вопросы отношений человека и природы, изменения климата и выживания человека на Земле. Показывая разные формы жизни, посетителей попытаются убедить в необходимости пересмотра межвидовых отношений. Зрителей ждут инсталляции из мусора и имитации гигантских водорослей, движущиеся изображения и тексты, дающие почву для размышления.

В «Атенеум» после Лондона и Флоренции приедет экспозиция пионера русского авангарда Натальи Гончаровой, вдохновлявшей своих коллег из Европы на эксперименты. На выставке с 22 февраля до 17 мая будут показывать её работы первых четырёх десятилетий XX века, в основном из коллекции Третьяковской галереи.

С 23 октября 2020 года по 24 января 2021-го «Атенеум» познакомит посетителей с финским символизмом в лице Магнуса Энкеля. Полноценная ретроспектива работ художника будет представлена впервые.

Те, кто не успел посмотреть камерную выставку «Альберт Эдельфельт и Романовы» в Академии художеств в Петербурге, могут сделать это с 6 февраля по 10 мая в Музее Синебрюхова. В экспозицию вошли портреты членов царской семьи, один из них до недавнего времени считался потерянным. Но одно отличие всё же будет – в Хельсинки также привезут полотно живописца «Под берёзами», найденное в Польше куратором выставки — директором института Финляндии в Петербурге Сани Контула-Вебб.

О фото на документы есть немало шуток, а хотели бы вы посмотреть на них сквозь призму времени? Историю финского паспорта расскажут в Музее фотографии с 17 января по 24 мая. Выставка «Документируя тело» (Documenting the Body) рассказывает, как менялись методы идентификации личности на протяжении последних веков. Посетители смогут узнать, как право человека на путешествия оценивалось во времени: доверяли ли слову, внешнему виду или данным пассажира в документе. Частью экспозиции будет инсталляция Ханнеле Рантала Untitled, собранная из архива паспортной фотостудии в Хельсинки в период с 1937 по 1977 год.

Параллельно с «паспортной историей» Музей фотографии экспонирует коллекцию американской «Мэри Поппинс с камерой». Фотохудожница Вивьен Майер 40 лет из всей своей жизни (1926–2009) проработала няней, сиделкой и сделала 120 тысяч снимков, документируя в основном жизнь улиц Чикаго во время прогулок с детьми. О публикации фото Майер не заботилась, однако её талант был раскрыт после того, как коробки с негативами были проданы на аукционе.

Увидеть, как оживают вековые традиции рукоделия в интерпретации художников современности, можно в Музее дизайна с 24 января по 22 марта на выставке «В добрых руках» (In Good Hands). Дизайнер текстиля Ханна-Кайса Королайнен, модельер Хенна Лампинен, керамист Матиас Лийматейнен и гейм-дизайнер Анри Тервапуро создали новые произведения искусства и изделия на основе архивных материалов, сочетая приёмы и технологии, которыми пользовались наши предки.

На фото: Коллекция одежды дизайнера Хенны Лампинен

«Музей становления» в городском художественном музее HAM станет первой крупной в Финляндии выставкой коллаборации двух художников Gustafsson&Haapoja, которые работают на стыке инсталляции и видео-арта, концептуального искусства и перформанса. Экспозиция, охватывающая два зала HAM, призывает по-новому взглянуть на человечество и его связь с окружающей средой, другими видами, сообществом и будущим. Инсталляция «Музей нечеловечности», получившая национальную премию за медиаарт, рассказывает о разрыве между людьми и животными. Видеоинсталляция «Остатки» показывает произведения искусства и предметы города Хельсинки и человека как хрупкую и неопределенную часть городского ландшафта, а «Становление» фокусируется на моменте необходимых социальных преобразований перед лицом климатических кризисов. С 3 апреля по 16 августа.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»