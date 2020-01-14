Как сталкиваются три МАЗа и «Газель» на заснеженной дороге, показывает видео из Коми

Несоблюдение дистанции обернулось свалкой из четырех грузовиков в Республике Коми. В результате пострадали двое водителей.

Как сообщает 14 января Управление ГИБДД МВД по Республике Коми, авария произошла около 14:35 понедельника, 13 января, на обходе города Сыктывкара. По предварительным данным, на 10-м километре объездной водитель грузовика МАЗ не учел дистанцию до ехавшей впереди грузовой «ГАЗели» и столкнулся с ней. После этого большегруз вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя лесовозами МАЗ S.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое: 39-летний мужчина, управлявший МАЗом, и 42-летний водитель одного из лесовозов.





В Сети также появилась запись аварии с видеорегистратора одного из МАЗов.

Видео: БНК/Youtube