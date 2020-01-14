Самым популярным новогодним подарком у россиян стали деньги

Граждане России предпочитают проводить зимние праздники дома, а в качестве подарка ждут деньги.

«Новый год подтвердил репутацию домашнего и семейного праздника: почти 85% респондентов провели самые продолжительные в году каникулы в родном городе», – сообщается 14 января в исследовании, проведенном банком «Открытие».

Лишь 6% наших соотечественников воспользовались праздниками, чтобы уехать в другие страны, а 10% путешествовали по России.





В целом россияне остались довольны празднованием Нового года. Об этом заявили 73% респондентов. Больше половины (65%) также отметили, что денег на празднование им хватило. Большинство (55%) уложились в сумму до 20 тысяч рублей, трети хватило 20–50 тысяч, а лишь 2% потратили более 100 тысяч.

При этом 45% опрошенных заявили, что выделили на встречу 2020-го больше, чем годом ранее. Примерно треть заметили, что их траты не изменились.

Наиболее популярным новогодним подарком стали деньги, которые получили 15% респондентов. Популярностью также пользовались сувениры, кондитерские изделия и косметика.

В опросе приняли участие 1000 человек по всей России в возрастном диапазоне от 25 до 60 лет.